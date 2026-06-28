صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں آٹھ محرم الحرام سے بازار بند کر دیئے گئے تھے

  • سرگودھا
شہر میں آٹھ محرم الحرام سے بازار بند کر دیئے گئے تھے

شہر میں آٹھ محرم الحرام سے بازار بند کر دیئے گئے تھےعاشورہ محرم کے بعد تعطیلات ختم ہونے پر شہروں کی رونقیں بحال ہو گئیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) محرم الحرام کے حوالے سے شہر میں آٹھ محرم الحرام سے بازار بند کر دیئے گئے تھے عاشورہ محرم کے بعد تعطیلات ختم ہونے پر شہروں کی رونقیں بحال ہو گئیں، شادیوں کی تیاریوں کے حوالے سے بازاروں میں خریداروں کا معمول سے زائد رش دیکھنے میں آیا دیہی علاقوں سے لوگوں کی بڑی تعداد نے گزشتہ روز خریداری کیلئے بازاروں کا رخ کیا، البتہ سبز منڈی اور دیگر فروٹ منڈی میں سبزیاں اور پھل عام دنوں کی نسبت کم مقدار میں آئے اس کے باوجود یہاں بھی رش معمول سے زیادہ رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

حضرت امام حسینؓ کی عظیم قربانی ہمارے لئے مشعل راہ ،گورنرپنجاب

پاسپورٹ سسٹم کو نئی شکل دینے کیلئے کام جاری ،محمد علی رندھاوا

محرم الحرام کے دوران امن کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ،کمشنر

عالمی امن کیلئے پاکستان کا کردار قابل تعریف ،سردار یوسف

وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کا 10 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کا دورہ

ڈی آئی جی کا مختلف امام بارگاہوں کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل