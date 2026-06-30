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نوجوان بجلی کا کرنٹ لگنے سے جاں بحق

  • سرگودھا
نوجوان بجلی کا کرنٹ لگنے سے جاں بحق

واں بھچراں(نمائندہ دنیا ) واں بھچراں کے علاقہ شادیہ میں ارسلان نامی نوجوان بجلی کا کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔

 گزشتہ روز ارسلان ولد محمد نواز عرف کاکا پوڑا اپنے گھر میں نہا کر موٹر کا بٹن آف کرنے لگا کہ جسم گیلا ہونے کی وجہ سے کرنٹ لگ گیا کرنٹ اتنا شدید تھا کہ اور موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا ۔ارسلان اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا ۔ ارسلان کو نماز جنازہ کے بعد سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں مقامی قبرستان شادیہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سینکروں افراد نے شرکت کی

 

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