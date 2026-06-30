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عمران خا ن سے پا رٹی قیا د ت اور ا ن کے اہل خا نہ کی ملا قاتوں کو یقینی بنا یا جا ئے ،علی آصف بگا

  • سرگودھا
عمران خا ن سے پا رٹی قیا د ت اور ا ن کے اہل خا نہ کی ملا قاتوں کو یقینی بنا یا جا ئے ،علی آصف بگا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم پی اے علی آصف بگانے کہا ہے کہ با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن سے پا رٹی قیا د ت اور ا ن کے اہل خا نہ کی ملا قاتوں کو یقینی بنا یا جا ئے۔

 اس وقت با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہے جوان کے بنیادی حقوق کی بھی خلا ف ور ز ی ہے کیونکہ عمران خا ن پا کستا ن کے سا بق و ز یر اعظم ہیں اور ا پنے اہل خا نہ پارٹی قیا د ت اور وکلا سے ان کی ملاقات ان کا بنیا د ی حق ہے حکو مت کے ا وچھے ہتکھنڈے کسی صور ت بھی پی ٹی آئی اور عمران خا ن کی مقبو لیت کو کم نہیں کر سکتے

 

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