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دہشت گردی ترقی کے سفر کو کمزور نہیں کر سکتے ،شہادت اعوان

  • سرگودھا
دہشت گردی ترقی کے سفر کو کمزور نہیں کر سکتے ،شہادت اعوان

دہشت گردی ترقی کے سفر کو کمزور نہیں کر سکتے ،شہادت اعوان پوری قوم اپنی مسلح افواج اور سکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ،سابق وزیر مملکت

خوشاب(نمائندہ دُنیا)سابق وزیر مملکت برائے قانون و انصاف سینیٹر ملک شہادت اعوان نے گلستان جوہر کراچی میں رینجر ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردی کی سفاکانہ ورادت کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وطن دشمن قوتیں جتنا چاہیں زور لگا لیں دہشت گردی کی ان بزدلانہ کاروائیوں سے پاکستان کے امن، استحکام اور ترقی کے سفر کو کبھی کمزور نہیں کر سکتے ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ترقی و خوشحالی کے عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا ، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم اپنی مسلح افواج اور سکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ملک کے امن و استحکام کے لیے قربانیاں دینے والے اہلکار قوم کا فخر ہیں۔ انہوں نے کہااکہ ہماری جراتمند سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے نہ صرف دہشت گردوں بلکہ ان کے سہولت کاروں کو بھی کاری ضرب لگائی ملک شہادت اعوان نے رنجیرز ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کے حملہ کے دوران جام شہادت نوش کرنیوالے اہلکاروں کے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ۔

 

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