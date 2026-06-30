صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کر نے والا پکڑا گیا

  • سرگودھا
سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کر نے والا پکڑا گیا

سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کر نے والا پکڑا گیا پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ملزم محمد احمد کی شناخت کر لی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش مہنگی پڑ گئی۔ ویڈیو وائرل کرنے والا ملزم حوالات میں پہنچ گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ جس میں ملزم اسلحے کی نمائش کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ویڈیو کا فوری نوٹس لیتے ہوئے تھانہ صدر پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ حکمت عملی کے ذریعے ملزم کی شناخت کر لی۔ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے رحمان ولاز کے رہائشی محمد احمد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ برآمد کر کے اس کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کھلے مین ہولز پر زیرو ٹالرنس، زمہ دار ہائوسنگ سوسائٹی کے مالک کیخلاف مقدمہ درج ہوگا

پیشہ ور بھکاریوں کی بھر مار، جرائم بڑھنے کا خدشہ

سابقہ رنجش ،شہری کو فائرنگ کرکے لہولہان کر دیا

گوجرہ ترقیاتی کاموں کے معیار پرسمجھوتہ نہیں ہوگا:ڈپٹی کمشنر

مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے :ڈپٹی کمشنر

جعلی کرنسی کے 2سپلائر گرفتار، 10 لاکھ کے جعلی نوٹ برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس