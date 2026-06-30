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ہلال احمر میٹرنٹی ہسپتال میں ڈائیلسز سنٹر مکمل ہو نے کے قریب

  • سرگودھا
ہلال احمر میٹرنٹی ہسپتال میں ڈائیلسز سنٹر مکمل ہو نے کے قریب

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ضلعی انتظامیہ کے زیرِ اہتمام ہلال احمر میٹرنٹی ہسپتال میں اسٹیٹ آف دی آرٹڈائیلسز سنٹر کی تعمیر آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے ۔

 سنٹر کے فعال ہونے سے گردے کے مریضوں کو جدید، معیاری اور تیز رفتار ڈائیلسز کی سہولت میسر آئے گی۔کمشنر فیصل آباد مسرت جبیں، مشیر وزیراعلیٰ پنجاب ذیشان ملک اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے زیرِ تعمیرڈائیلسز سنٹر کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کی پیشرفت کا جائزہ لیا۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ منصوبے کا بیشتر کام شفاف انداز میں مکمل کر لیا گیا ہے اور سنٹر کو جلد فعال کر دیا جائے گا، جس سے گردے کے مریضوں کو معیاری علاج اورڈائیلسز کی  جدید طبی سہولت ایک ہی جگہ دستیاب ہوگئی ۔

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