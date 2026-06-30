صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

35 کلومیٹر طویل کارپٹ روڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف

  • سرگودھا
35 کلومیٹر طویل کارپٹ روڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف

35 کلومیٹر طویل کارپٹ روڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف بڑی مقدار میں مٹی نکال کر سڑک کے کناروں اور سائڈز کی بھرائی میں استعمال کی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چبہ پرانا کے علاقے میں کروڑوں روپے کی لاگت سے زیر تعمیر 35 کلومیٹر طویل کارپٹ روڈ منصوبے میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے ، سڑک سے ملحقہ متاثرہ کاشتکاروں نے تحریری طور پر ڈپٹی کمشنر سے رجوع کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ منصوبے پر کام کرنے والی ٹھیکیدار کمپنی نے متعلقہ محکمے کی خاموشی اور مبینہ ملی بھگت سے سڑک سے ملحقہ نجی زرعی اراضی سے بھاری مشینری کے ذریعے بڑی مقدار میں مٹی نکال کر سڑک کے کناروں اور سائڈز کی بھرائی میں استعمال کی، جس سے زرعی زمینوں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچاذرائع کے مطابق تعمیراتی معاہدے کی شرائط کے تحت ٹھیکیدار کو سڑک کی بھرائی کے لیے لیڈ مٹی کی خریداری اور اس کی نقل و حمل کی مد میں باقاعدہ ادائیگی کی جاتی ہے ، تاہم اس کے باوجود مبینہ طور پر اخراجات بچانے کے لیے کسانوں کی اجازت کے بغیر ان کی زمینوں سے مٹی نکال لی گئی، جو نہ صرف غیر قانونی عمل ہے بلکہ سرکاری معاہدے اور متعلقہ قوانین کی بھی صریح خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے متاثرہ زمینداروں کا کہنا ہے کہ بھاری مشینری کے ذریعے مٹی نکالنے کے باعث ان کی زمینوں میں گہرے گڑھے اور کھائیاں بن چکی ہیں، جس سے قابلِ کاشت رقبہ بری طرح متاثر ہوا ہے اور مستقبل میں فصلوں کی پیداوار بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے اہلِ علاقہ نے مزید الزام لگایا کہ سڑک کے متعدد حصے تاحال نامکمل اور ناقص معیار کے ہیں، جس سے منصوبے کی پائیداری پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چین کے قونصل جنرل کا پریس کلب کا دورہ،صحافیوں میں تعلقات بڑھانے پر زور

چیئرمین یو ایم ٹی کی بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمشنر سے ملاقات

برآمدات پر توجہ دی جائے :فہیم الرحمن

191ناجائز ونادہندہ املاک سربمہر

بد ترین لوڈشیڈنگ شروع، ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹہ بجلی بند

مانگا منڈی روٹ پر الیکٹرک بسیں نہ چلانے پرجواب طلب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس