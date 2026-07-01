صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوا م اور پا ر لیما ن میں مو ثر رابطہ مضبو ط جمہور یت کے لیے نا گز یر ، شازیہ بانو

  • سرگودھا
عوا م اور پا ر لیما ن میں مو ثر رابطہ مضبو ط جمہور یت کے لیے نا گز یر ، شازیہ بانو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے۔

کہ عوا م اور پا ر لیما ن میں مو ثر رابطہ مضبو ط جمہور یت کے لیے نا گز یر ہے پا ر لیما ن جمہور ی ملک کا بنیا د ی ستو ن عوامی ا منگوں کی حقیقی ترجما ن قا نو ن کی حکمرا نی اور عوامی اعتما د کی ضا من ہے مسلم لیگ ن کی حکومت ا س ضمن میں آ ج تاریخ ساز کر دا ر ادا کر ر ہی ہے ۔ ز یر اعظم میاں شہبا ز شر یف و ز یر اعلی پنجا ب مریم نو ازشر یف کا جمہور ی کر دار پوری قو م کے لیے لا ئق تحسین ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو کا ترسیلی نظام بیٹھ گیا، گھنٹوں لوڈ شیڈنگ

سرکاری ہسپتالوں کی سخت مانیٹرنگ کی جارہی‘ نوید احمد

گوجرانوالہ کے تجارتی شعبوں میں وسیع استعداد ‘محمد علی

ماں بیٹی پر تشدد‘ 3 افراد کیخلاف مقدمہ

فوڈپوائنٹس کو جرمانے

دو افراد کے خلاف مقدمات

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر