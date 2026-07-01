صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید پر اعلی ٰ کارکردگی ،محکموں کے افسران و اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم

  • سرگودھا
عید پر اعلی ٰ کارکردگی ،محکموں کے افسران و اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا ڈویژن حافظ شوکت علی نے ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری کے ہمراہ اپنے آفس میں منعقدہ تقریب کے دوران عیدالاضحیٰ کے مثالی انتظامات، محرم الحرام کے سلسلہ میں بروقت اور مؤثر تیاریوں۔

 اور ریونیو وصولی میں صوبہ پنجاب میں ضلع سرگودھا کو پہلی پوزیشن دلانے پر ضلعی انتظامیہ، ریونیو افسران اور متعلقہ محکموں کے افسران و اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر نے کہا کہ سرگودھا کی ٹیم نے عیدالاضحیٰ کے موقع پر صفائی، آلائشوں کی بروقت تلفی، شہری سہولیات کی فراہمی اور مجموعی انتظامات میں مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ محرم کے انعقاد کے لیے ضلعی انتظامیہ نے منصوبہ بندی، فول پروف انتظامات کو یقینی بنایا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تاجروں کے مسائل پہلے بھی حل کئے اب بھی ہونگے ، حنیف عباسی

جدید ٹیکنالوجی قومی ترقی ،معاشی خوشحالی کیلئے ناگزیر ،اورنگزیب کھچی

ڈپٹی کمشنر کا سٹیزن فیسلیٹیشن سینٹر کا اچانک دورہ ،سہولیات کا جائزہ

ڈینگی کی روک تھام کیلئے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت

ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل ،معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا ، ناصر رضوی

آئی جی خیبر پختونخوا کا مردان کا دورہ متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر