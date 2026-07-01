صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین سالہ بچی کی تلاش کیلئے واٹر ریسکیو ٹیم نے نہر میں سرچ آپریشن شروع دیا

  • سرگودھا
تین سالہ بچی کی تلاش کیلئے واٹر ریسکیو ٹیم نے نہر میں سرچ آپریشن شروع دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حیدر آباد ٹاؤن جھال چکیاں سے چار روز قبل لاپتا ہونے والی تین سالہ بچی کی تلاش کیلئے ریسکیو 1122 کی واٹر ریسکیو ٹیم نے نہر میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔

ریسکیو 1122 کنٹرول روم کو پولیس کی جانب سے اطلاع موصول ہوئی کہ ایک کمسن بچی کے لاپتا ہونے کی رپورٹ درج ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بچی ممکنہ طور پر نہر میں گر گئی ہو، جس کے پیش نظر واٹر ریسکیو ٹیم کو فوری طور پر موقع پر روانہ کیا گیا،لاپتا بچی حفصہ دختر محمد کاشف چار روز قبل دیگر بچوں کے ساتھ گھر سے قریبی دکان پر چیز لینے نکلی تھی لیکن واپس گھر نہ پہنچی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تاجروں کے مسائل پہلے بھی حل کئے اب بھی ہونگے ، حنیف عباسی

جدید ٹیکنالوجی قومی ترقی ،معاشی خوشحالی کیلئے ناگزیر ،اورنگزیب کھچی

ڈپٹی کمشنر کا سٹیزن فیسلیٹیشن سینٹر کا اچانک دورہ ،سہولیات کا جائزہ

ڈینگی کی روک تھام کیلئے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت

ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل ،معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا ، ناصر رضوی

آئی جی خیبر پختونخوا کا مردان کا دورہ متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر