صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی ہمیشہ ہی دہشتگر د ی کے خلا ف ثا بت قد م ر ہی تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
پیپلزپارٹی ہمیشہ ہی دہشتگر د ی کے خلا ف ثا بت قد م ر ہی تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ پاکستا ن پیپلزپارٹی ہمیشہ ہی دہشت گر د ی کے خلا ف ثا بت قد م ر ہی ہے۔

 کیونکہ دہشت گر د ی ایک ایسا نا سور ہے جس نے پاکستا ن کی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے بے شما ر لوگوں کو شہید کیا آ ج ہما ر ی سیکورٹی افوا ج دہشت گر د ی کے خلا ف جا ر ی آ پر یشن میں قر با نیوں کی تاریخ رقم کر ر ہی ہے ۔سیکورٹی فورسز نے جر ات کے ساتھ دہشتگر د عنا صر کو ہمیشہ ہی مو ثر جوا ب دیا ہے ہما ر ی سیکورٹی ا دا ر وں اور عوا م کی دہشت گر دی کے خاتمہ میں قر با نیاں لا ئق تحسین ہیں و ہ وقت دور نہیں جب دہشت گر د ی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

تاریخی ورثے کی بحالی کے22منصوبے لٹک گئے

ای چالان نادہندگان کیخلاف آج سے سخت کارروائی

محکمہ اوقاف کے 3سابق ملازمین کوسزائوں، ریکوری کاحکم

ایل ڈی اے کی پلاننگ کمیٹی کااجلاس،متعددکیسز منظور و مسترد

ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں انسدادِ جرائم پراجلاس

ایف پی سی سی آئی،سکلز ڈویلپمنٹ فنڈ میں ایم او یوپر دستخط

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر