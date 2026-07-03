صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہندوستا ن کا پاکستا ن کے پا نی کو ر و کنا آ بی دہشتگر د ی ، خواجہ نعیم

  • سرگودھا
ہندوستا ن کا پاکستا ن کے پا نی کو ر و کنا آ بی دہشتگر د ی ، خواجہ نعیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تاجررہنماء خواجہ نعیم نے کہا ہے کہ آ بی حقوق کو عالمی سطح کا قا نو نی تحفظ حاصل ہے ا س لیے ہندوستا ن کا پاکستا ن کے پا نی کو ر و کنا آ بی دہشتگر د ی ہے

 ا س لیے ا س کے خلا ف کاروائی نا گز یر ہے کیونکہ پا کستا ن کے آ بی حقوق ہما ر ی قومی سلامتی کا لا ز می حصہ ہے ہندوستا ن پاکستا ن کا ایک ا ذلی د شمن ہے جس نے ہمیشہ ہی پاکستا ن کے مسائل میں ا ضافے کی سازش کی ہے۔ لیکن پا کستانی قو م ا ب ہندوستا ن کے گھٹیا اور سازشی رو یہ کو کسی صورت برد اشت نہیں کر ے گی

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تعلیم یافتہ بیٹیاں قوم کا فخر اور ملک کا روشن مستقبل ہیں، گورنر

مختلف علاقوں میں کمیونٹی سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب

کے سولر اورچینی گروپ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

طلبا شارٹ کٹ چھوڑ کر مسلسل محنت کو شعار بنائیں ، حنیف گوہر

آن لائن منشیات فروش گرفتار

کوسٹر کی موٹر سائیکل کو ٹکر خاتون جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ