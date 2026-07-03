پیپلزپارٹی ہمیشہ ہی دہشت گر د ی کے خلا ف ثا بت قد م ر ہی ،را نا عمیر خا ن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈویثرنل سیکرٹر ی اطلاعات پی پی پی را نا عمیر خا ن نے کہا ہے کہ پاکستا ن پیپلزپارٹی ہمیشہ ہی دہشت گر د ی کے خلا ف ثا بت قد م ر ہی ہے کیونکہ۔۔
دہشت گر د ی ایک ایسا نا سور ہے جس نے پاکستا ن کی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے بے شما ر لوگوں کو شہید کیا آ ج ہما ر ی سیکورٹی افوا ج دہشت گر د ی کے خلا ف جا ر ی آ پر یشن میں قر با نیوں کی تاریخ رقم کر ر ہی ہے سیکورٹی فورسز نے جر ات کے ساتھ دہشتگر د عنا صر کو ہمیشہ ہی مو ثر جوا ب دیا ہے ہما ر ی سیکورٹی ا دا ر وں اور عوا م کی دہشت گر دی کے خاتمہ میں قر با نیاں لا ئق تحسین ہیں۔ و ہ وقت دور نہیں جب دہشت گر د ی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گا