صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں کو 200فی لیٹر تک لا ئے ، محمد حسنین شاہ

  • سرگودھا
حکومت پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں کو 200فی لیٹر تک لا ئے ، محمد حسنین شاہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نائب صدر ٹرانسپورٹ یونین جنرل بس اسٹینڈ سید محمد حسنین شاہ نے کہا ہے کہ

 ا سو قت عالمی منڈ ی میں تیل کی قیمت 72ڈا لر فی بیرل تک گر چکی ہے گذشتہ جمعہ کی را ت کو پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی کر نے کی توقع تھی لیکن حکو مت نے یہ کمی نہ کی ،جس سے قوم ما یو س ہوئی ہے ،حکو مت پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں کو 200رو پے فی لیٹر تک لا ئے۔ ا س کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کے کرایو ں میں کمی کی جا ئے اور مہنگا ئی میں بھی کمی کیلئے مو ثر پلا ننگ کی جا ئے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ملتان وہاڑی روڈ پر گرین کوریڈور منصوبہ جلد مکمل کرنے کا ہدف

ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح:ڈپٹی کمشنر

پارکس میں صفائی ستھرائی کومزید بہتر بنایا جائے :ڈپٹی کمشنر

ضلع خانیوال میں گرین پراپرٹی سرٹیکیٹ کا اجرا شروع

جشن ضلع وہاڑی ،خورشید انور کے ایصال ثواب کیلئے محفل نعت

میپکو نے ٹرانسمیشن لائن منصوبہ کامیابی سے مکمل کرلیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ