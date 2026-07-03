صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ تعلقات عامہ کے اسسٹنٹ ریاض لالی ملازمت مکمل کرنے کے بعد ریٹائر

  • سرگودھا
محکمہ تعلقات عامہ کے اسسٹنٹ ریاض لالی ملازمت مکمل کرنے کے بعد ریٹائر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ تعلقات عامہ، سرگودھا ڈویژن کے اسسٹنٹ محمد ریاض لالی اپنی مدتِ ملازمت مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہوگئے ۔

 ان کے اعزاز میں ڈائریکٹر انفارمیشن احمد نعیم ملک کی جانب سے ایک پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر علی یامین، سابق ڈائریکٹر انفارمیشن شرافت حسین، پبلک انفارمیشن آفیسر امتیاز چوہدری اور دفتری رانا محمد اسحاق سمیت محکمہ کے افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر انفارمیشن احمد نعیم ملک نے کہا کہ محمد ریاض لالی نے اپنی پوری ملازمت کے دوران دیانت داری، محنت اور فرض شناسی کے ساتھ فرائض انجام دیے ۔ تقریب کے اختتام پر ڈائریکٹر انفارمیشن احمد نعیم ملک نے محمد ریاض لالی کو یادگاری تحائف پیش کیے جبکہ شرکاء نے پرتپاک انداز میں انہیں الوداع کہا اور نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ ان کی آئندہ زندگی کے لیے کامیابی، صحت اور خوشیوں کی دعا کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری ہسپتالوں میں سانپ اور دیگر جانوروں کے کاٹنے کی ویکسین سو فیصد فراہم کرنیکی ہدایت

وزیر آباد: متعد ترقیاتی ببیوٹیفکیشن کے منصوبے کا افتتاح

ممتاز ماہر تعلیم آصف ہنجرا کی صاحبزادی ایمان آصف کا اعزاز

ڈسکہ سمبڑیال روڈ پر دکاندار فٹ پاتھ پر قابض ‘راستہ بند

وزیرآباد اور گردونواح میں طوفانی بارش،جل تھل ایک ہو گیا

پیشہ ور بھکاری مانگنے کیلئے نت نئے طریقے اختیار کرنے لگے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ