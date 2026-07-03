صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہلال احمر ہسپتال کیلئے آٹھ نکاتی ایجنڈے کی منظوری

  • سرگودھا
ہلال احمر ہسپتال کیلئے آٹھ نکاتی ایجنڈے کی منظوری

ہلال احمر ہسپتال کیلئے آٹھ نکاتی ایجنڈے کی منظوری بورڈز آف گورنرز نے سلانوالی روڈ ہسپتال کی عمارت،مختلف تجاویز کا بھی جائزہ لیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چودھری کی زیر صدارت ہلال احمر ہسپتال سرگودھا کے بورڈز آف گورنرز کا اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں بورڈ کے نو منتخب ارکان کا تعارف کروایا گیا اور ان کا خیرمقدم کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا گیا کہ وہ ہسپتال کی بہتری اور عوامی خدمت کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے ۔اجلاس میں آٹھ نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں ہسپتالوں کے انتظامی امور، آپریشنل کارکردگی، ڈاکٹروں کی خدمات اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ہسپتالوں میں علاج معالجے کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے اور مریضوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے ۔ اجلاس میں سلانوالی روڈ پر واقع ہلال احمر ہسپتال کی خالی اراضی کو بہتر انداز میں استعمال میں لانے ، آمدن میں اضافے کے لیے مختلف کاروباری منصوبوں پر غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ سلانوالی روڈ ہسپتال کی عمارت، گیٹ کی بحالی، تزئین و آرائش اور دیگر ترقیاتی کاموں سے متعلق مختلف تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہلال احمر ایک فلاحی ادارہ ہے ، جسے عوامی خدمت کے اعلیٰ معیار پر پورا اترنا چاہیے ۔ انہوں نے ہسپتال کے لیے ہیومن ریسورس کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی، جو تمام ہسپتالوں کا دورہ کرکے عملے کی دستیابی، کارکردگی اور ضروریات سے متعلق جامع رپورٹ پیش کرے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ریلوے کو مکمل طور پر ڈیجیٹل ادارہ بنانے کیلئے کام شروع ،حنیف عباسی

چیئرمین سینیٹ سے پرتگالی سفیر کی ملاقات ،تعلقات بڑھانے کا عزم

مون سون ،راولپنڈی میں متعلقہ ادارے ہائی الرٹ

سپورٹس جرنلسٹس کمیٹی بنا کر تجاویز دیں ،عمل ہوگا ،وزیر اطلاعات

کھیوڑہ ،لڑکی سے اجتماعی زیادتی ، ملوث ملزم گرفتار

آئیسکو کا عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ