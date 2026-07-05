صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیسکو ٹیم کی کارروائی، بجلی چوری کرنے پر مقدمہ درج

  • سرگودھا
فیسکو ٹیم کی کارروائی، بجلی چوری کرنے پر مقدمہ درج

میانی (نامہ نگار )فیسکو ٹیم کی کارروائی، بجلی چوری کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ فیسکو سب ڈویژن بھیرہ کی ٹیم نے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو مین لائن سے براہِ راست بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، جس کے خلاف تھانہ میانی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

فیسکو سب ڈویژن بھیرہ کے ایس ڈی او حافظ محمد عبداللہ نے اپنی چیکنگ ٹیم کے ہمراہ بھیرہ روڈ میانی (آبادی زین) میں کارروائی کی۔ دورانِ چیکنگ معلوم ہوا کہ ملزم محمد اعجاز ولد سلطان فیسکو کی مین تار سے پی وی سی تار کے ذریعے ڈائریکٹ جوڑ لگا کر بجلی چوری کر رہا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی سی ، ڈی پی او کا دریائے چناب پر فرضی مشق کا معائنہ

آر پی او کا دورہ چنیوٹ، امن کمیٹی ممبران کو سرٹیفکیٹس تقسیم

سیکرٹری صحت کا ٹی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کی کھلی کچہری، عوامی مسائل سنے

جاوید قصوری کا دورہ جڑانوالہ ، بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کاجائزہ

عوامی مسائل کے حل کیلئےدن رات کوشاں:چودھری شہباز

آج کے کالمز

ایاز امیر
یہ کمزوری کا سبق پتا نہیں کہاں سے آیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گورا گورنر‘ ہندوستانی مجسٹریٹ
رؤف کلاسرا
کنور دلشاد
طاقتور آئینی منصب
کنور دلشاد
رشید صافی
مضبوط پاکستان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
العطش العطش
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان حکومت کا معاندانہ رویہ
محمد عبداللہ حمید گل