صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معززین علاقہ کی کوشش سے دو گروپوں میں صلح

  • سرگودھا
معززین علاقہ کی کوشش سے دو گروپوں میں صلح

موچھ( نمائندہ دنیا) چند سال پہلے ریٹائرڈ سب انسپکٹر ظفر اللہ خان معظم خیل کا جوان سال بیٹا اس وقت اپنے محلے کے ابو بکر خان لیاقت علی خان شیر گل خیل کے ہاتھوں بیچ بچاؤ کرنے کے دوران مارا گیا۔

جس کے معظم خیل قبیلے کے افراد نے شدید غم وغصے کا اظہار کرتے ہوئے لیاقت خان اور انکے رشتہ داروں سے دشمنی قائم کرلی۔ معززین علاقہ کی کوشش سے گزشتہ روز ثالثی پر صلح تسلیم کرلی گئی مقدمہ کے مدعی کیپٹن ریٹائرڈ احمد خان معظم خیل نے تقریب کے ملزم پر رکھا گیا تاوان 20 لاکھ فی سبیل للہ معاف کردیا جس عوامی سماجی حلقوں نے سراہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

روانڈا کے 32ویں یومِ آزادی کے موقع پر استقبالیہ تقریب

ڈی آئی جی کی زیر صدارت اجلاس، آپریشنل تیاریوں کا جائزہ

برآمدات میں 70فیصد حصہ زراعت کا ،افتخار علی سہو

آئی بی سی سی کے زیر اہتمام کسٹمر کیئر اور موثر ابلاغی مہارتوں کے موضوع تربیتی ورکشاپ

اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسدد منشیات و جرائم کی گیم چینجرزمہم ،مواد طلب

آئیسکو کی تاریخی کامیابی، تمام شعبوں میں نمایاں کارکردگی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ