صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کے حقِ حکمرانی کا دفاع ہر قیمت پر کرینگے ، پیپلز پارٹی

  • سرگودھا
عوام کے حقِ حکمرانی کا دفاع ہر قیمت پر کرینگے ، پیپلز پارٹی

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر) جولائی 1977 پاکستا ن کی جمہوری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے ، جب آمریت نے عوام کے مینڈیٹ، آئین اور پارلیما نی جمہوریت پر شب خون مارا اور قائدِ عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کو غیر آئینی طور پر برطرف کر دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق یہ بات سابق ضلعی صدر پیپلز پارٹی بھکراعجاز علی شہانی ،سابق تحصیل صدر سائیں محمد پرویز قادری اور ڈویژنل نائب صدر سرگودھا ڈویژن زین اعجاز شہانی نے اپنے بیان میں کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ 49 برس بعد بھی ہمارا عزم وہی ہے کہ آئین کی بالادستی، ووٹ کے تقدس اور عوام کے حقِ حکمرانی کا دفاع ہر قیمت پر کریں گے ، اور نفرت و آمریت کے سائے کو مسترد کرتے ہوئے متحد، جمہوری پاکستان کی تعمیر جاری رکھیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مون سون بارشیں ، سبزیوں کی قیمتیں مزید بڑھنے کاخدشہ

سموگ تدارک مہم،ڈرائیورز کا لائسنس معطل کرنے کا فیصلہ

شہریوں کا لاہور کینال، سوئمنگ پولز اور ٹیوب ویلوں کا رخ

عوامی خدمت اور ترقی کے ایجنڈے پر گامزن ہیں:ن لیگ

ہیلتھ کیئر کی کارروائیاں، مزید 646 ناجائز مراکز سیل

بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ