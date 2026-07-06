صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

70کروڑ کے ترقیاتی فنڈز دیگر منصوبوں پر خرچ

  • سرگودھا
70کروڑ کے ترقیاتی فنڈز دیگر منصوبوں پر خرچ

70کروڑ کے ترقیاتی فنڈز دیگر منصوبوں پر خرچ فنڈز کا بڑا حصہ الیکٹرک بس منصوبے پر خرچ ، کئی منصوبے التواکا شکار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع کونسل سرگودھا کے 70 کروڑ روپے سے زائد ترقیاتی فنڈز دیہی علاقوں کی بجائے دیگر منصوبوں پر خرچ کیے جانے کے باعث سینکڑوں دیہات بنیادی سہولیات سے محروم رہ گئے ،اوروقت گزرنے کے ساتھ دیہی علاقوں میں پینے کے صاف پانی، سیوریج اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں جیسے بنیادی مسائل سنگین صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، جبکہ فنڈز کے استعمال پر مختلف حلقوں کی جانب سے سوالات بھی اٹھنے لگے ،ذرائع کے مطابق مذکورہ ترقیاتی فنڈز اصولی طور پر ضلع کونسل کی حدود میں آنے والے دیہی، بالخصوص پسماندہ علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی، انفراسٹرکچر کی بہتری، صاف پانی، سیوریج، گلیوں اور سڑکوں کی تعمیر پر خرچ کیے جانے تھے ، تاہم اس حوالے سے مبینہ طور پر \\\"ڈنگ ٹپاؤ\\\" پالیسی اور ناقص منصوبہ بندی کا مظاہرہ سامنے آیا،حکومت پنجاب کی ہدایات پر ان فنڈز کا بڑا حصہ الیکٹرک بس منصوبے کے لیے انتظار گاہوں (بس شیلٹرز)، سٹی بیوٹیفکیشن، تزئین و آرائش اور دیگر شہری منصوبوں پر خرچ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں دیہی علاقوں کے درجنوں ترقیاتی منصوبے فنڈز نہ ملنے کے باعث شروع ہی نہ ہو سکے یا التوا کا شکار ہو گئے ،یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ضلع سرگودھا کے تقریباً 850دیہات میں سے 400 سے زائد دیہات آج بھی سیوریج کے مؤثر نظام، صاف پینے کے پانی، پختہ گلیوں اور سڑکوں جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ شہریوں کی اجتماعی بہتری کے منصوبوں، خصوصاً الیکٹرک بس سروس سے متعلق انفراسٹرکچر اور سٹی بیوٹیفکیشن پر فنڈز خرچ کیے گئے ،اور تمام ادائیگیاں متعلقہ اتھارٹیز کے جوائنٹ اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر کا الوداعی تحفہ، ڈائیلسز سنٹر اور ای لائبریری کا افتتاح

واسا کا بڑا فیصلہ، روڈ سائیڈ ڈرینز آپریشنز ڈائریکٹوریٹ کے سپرد

جھنگ : کرپشن اور ناقص تفتیش پر متعدد اہلکاروں کو سزائیں

زرعی یونیورسٹی کا انٹری ٹیسٹ ، 12 ہزار 678 امیدوار شریک

جھنگ میں غیر قانونی منی پٹرول پمپ شہریوں کے لیے خطرہ، کارروائی کا مطالبہ

غیر معیاری کھویا فروخت کرنے والے یونٹ کو سیل کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ