70کروڑ کے ترقیاتی فنڈز دیگر منصوبوں پر خرچ
70کروڑ کے ترقیاتی فنڈز دیگر منصوبوں پر خرچ فنڈز کا بڑا حصہ الیکٹرک بس منصوبے پر خرچ ، کئی منصوبے التواکا شکار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع کونسل سرگودھا کے 70 کروڑ روپے سے زائد ترقیاتی فنڈز دیہی علاقوں کی بجائے دیگر منصوبوں پر خرچ کیے جانے کے باعث سینکڑوں دیہات بنیادی سہولیات سے محروم رہ گئے ،اوروقت گزرنے کے ساتھ دیہی علاقوں میں پینے کے صاف پانی، سیوریج اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں جیسے بنیادی مسائل سنگین صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، جبکہ فنڈز کے استعمال پر مختلف حلقوں کی جانب سے سوالات بھی اٹھنے لگے ،ذرائع کے مطابق مذکورہ ترقیاتی فنڈز اصولی طور پر ضلع کونسل کی حدود میں آنے والے دیہی، بالخصوص پسماندہ علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی، انفراسٹرکچر کی بہتری، صاف پانی، سیوریج، گلیوں اور سڑکوں کی تعمیر پر خرچ کیے جانے تھے ، تاہم اس حوالے سے مبینہ طور پر \\\"ڈنگ ٹپاؤ\\\" پالیسی اور ناقص منصوبہ بندی کا مظاہرہ سامنے آیا،حکومت پنجاب کی ہدایات پر ان فنڈز کا بڑا حصہ الیکٹرک بس منصوبے کے لیے انتظار گاہوں (بس شیلٹرز)، سٹی بیوٹیفکیشن، تزئین و آرائش اور دیگر شہری منصوبوں پر خرچ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں دیہی علاقوں کے درجنوں ترقیاتی منصوبے فنڈز نہ ملنے کے باعث شروع ہی نہ ہو سکے یا التوا کا شکار ہو گئے ،یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ضلع سرگودھا کے تقریباً 850دیہات میں سے 400 سے زائد دیہات آج بھی سیوریج کے مؤثر نظام، صاف پینے کے پانی، پختہ گلیوں اور سڑکوں جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ شہریوں کی اجتماعی بہتری کے منصوبوں، خصوصاً الیکٹرک بس سروس سے متعلق انفراسٹرکچر اور سٹی بیوٹیفکیشن پر فنڈز خرچ کیے گئے ،اور تمام ادائیگیاں متعلقہ اتھارٹیز کے جوائنٹ اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئیں ۔