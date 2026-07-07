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فورسزدہشت گر د ی کے ناسور کو جڑسے ا کھاڑ نے کیلئے قر با نیوں کی قابل فخر تاریخ رقم کر ر ہی ،عدیل ارائیں

  • سرگودھا
فورسزدہشت گر د ی کے ناسور کو جڑسے ا کھاڑ نے کیلئے قر با نیوں کی قابل فخر تاریخ رقم کر ر ہی ،عدیل ارائیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) سیاسی و سماجی رہنماء چوہدری عدیل ارائیں نے کہا ہے کہ پاکستا ن کی سیکورٹی فورسز دہشت گر د ی کے ناسور کو جڑسے ا کھاڑ نے کیلئے قر با نیوں کی قابل فخر تاریخ رقم کر ر ہی ہے۔

 گوا د ر خود کش حملے میں متعدد سیکورٹی اہلکار شہید ہو ئے لیکن سیکورٹی اہلکا روں کی یہ قر با نیاں ملک وقو م کیلئے ہے اور یہ را ئیگاں نہیں جا ئیں گی دہشتگر د ی کے خاتمے کی ا س جنگ میں کا میابی کے سوا کو ئی آ پشن نہیں۔

 

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