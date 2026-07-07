صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس لائنز میں جنرل پریڈ،پیشہ ورانہ تیاری کا جامع جائزہ

  • سرگودھا
پولیس لائنز میں جنرل پریڈ،پیشہ ورانہ تیاری کا جامع جائزہ

پولیس لائنز میں جنرل پریڈ،پیشہ ورانہ تیاری کا جامع جائزہ ضلعی پولیس، ایلیٹ، ڈولفن اور ٹریفک فورس کے دستوں نے شرکت کی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)پولیس لائنز فیصل آباد میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پولیس فورس کی پیشہ ورانہ تیاری کا جامع جائزہ لیا گیا۔جنرل پریڈ کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے کیا گیا۔ ڈی ایس پی بٹالہ کالونی افتخار احمد نے پریڈ سے سلامی لی۔ ضلعی پولیس، ایلیٹ فورس، ڈولفن فورس اور ٹریفک پولیس کے دستوں نے پریڈ میں شرکت کرتے ہوئے شاندار نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ جنرل پریڈ کا مقصد پولیس فورس کے ڈسپلن، جسمانی استعداد، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور آپریشنل تیاری کا جائزہ لے کر انہیں مزید مؤثر بنانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ائرپورٹ کے اطراف کچرے کی ڈمپنگ روکنے کا فیصلہ

سرجانی ٹاؤن میں پانچویں نادرا میگا سینٹر کا افتتاح

ورکرز ویلفیئر بورڈ اجلاس ، 65ارب کا سرپلس بجٹ منظور

کمشنر نے سات روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کردیا

چاندی برآمدگی کیس،ملزمان کی بعدازگرفتاری ضمانت

نظامِ مصطفی ؐ ہی ترقی و خوشحالی کی واحد ضمانت ، شاداب رضا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس