صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوہ بھاوج کی وراثتی جائیداد پر قبضے کے الزام میں مقدمہ درج

  • سرگودھا
بیوہ بھاوج کی وراثتی جائیداد پر قبضے کے الزام میں مقدمہ درج

بیوہ بھاوج کی وراثتی جائیداد پر قبضے کے الزام میں مقدمہ درجملزمان نے مبینہ جعلی دستاویزات کی بنیاد پر جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بیوہ بھاوج اور یتیم بھتیجے بھتیجوں کی وراثتی جائیداد پر قبضے کے الزام میں دیور سمیت چار افراد کے خلاف مبینہ جعلسازی، فراڈ، جعلی اقرارنامہ تیار کرنے اور مقدمہ درج کر لیا گیاپولیس کے مطابق نیلی سلطان نے بتایا کہ اس کے شوہر عبداﷲ کے انتقال کے بعد اس کے دیور تنویر نے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کرجعلی اقرارنامہ تیار کیا، جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ مرحوم نے اپنی نیو اردو بازار کی دکان اور 19 کنال 4 مرلہ زرعی اراضی 28 لاکھ 87 ہزار 500 روپے میں فروخت کر دی تھی، جس کے بعد ملزمان نے مبینہ جعلی دستاویزات کی بنیاد پر جائیداد پر قبضہ کر لیا، دکان کا کرایہ وصول کرتے رہے اور زرعی اراضی سے بھی مالی فوائد حاصل کرتے رہے ۔ بعد ازاں ریکارڈ روم سے حاصل ہونے والی تصدیقی رپورٹ میں مذکورہ اسٹامپ پیپر جعلی ثابت ہوا،پولیس نے خاتون کی مدعیت میں اس کے دیور تنویر، شیخ محمود احمد، صغیر احمد اور خالد محمود کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عوام کو بہترین خدمات کی فراہمی اولین ذمہ داری ،ڈپٹی کمشنر

ڈپٹی کمشنر مری کا مختلف علاقوں کا دورہ ،منصوبوں کا جائزہ

آئی جی کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

چینی باشندوں کی سکیورٹی کو موثر بہتر بنایا جائے ،ڈی آئی جی

بلوچستان میں صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر ،ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن

اے این ایف کا ملک گیر کریک ڈاؤن ،9 ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس