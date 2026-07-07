صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر چچا بھتیجے سے 2لاکھ نقدی چھین لی

  • سرگودھا
ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر چچا بھتیجے سے 2لاکھ نقدی چھین لی

ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر چچا بھتیجے سے 2لاکھ نقدی چھین لیچک مبارک کے علی محمد کے رقبہ سے چھ لاکھ روپے مالیت کے درخت چوری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران 50شمالی کے قریب دو نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر عبدالمجید اور اسکے بھانجے محمد طیب کو روک کر ان سے 2لاکھ روپے نقدی چھین لی،جبکہ سلطان ٹاؤن کے محمد علی ،گلبر گ سٹی کے برہان شفیق کے گھروں سے لاکھوں روپے کا مال وز ر،منظور کالونی سے محمد فیضان کا نیا موٹرسائیکل،پھلروان کے رہائشی شوکت علی کے کریانہ سٹر سے بھاری مالیت کی چینی ، بوتلیں و دیگر اشیائے خورونوش،118جنوبی کے سجاد احمد کی ورکشاب سے ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کی مشینری،چک مبارک کے علی محمد کے رقبہ سے چھ لاکھ روپے مالیت کے درخت چوری کرلئے گئے علاوہ ازیں،135جنوبی میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے دوران مراتب علی کا قیمتی موبائل نامعلوم جیب تراش نے اڑا لیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہرمیں337خطرناک عمارتیں ،موثر اقدامات نہ ہوسکے

پیرا فورس ایکٹ،4نئے قوانین شامل، شکایات کا سلسلہ جاری

میو ہسپتال شعبہ کارڈیالوجی کا کولنگ سسٹم خراب، انجیوگرافی تعطل کا شکار

گھروں میں قائم ٹیوشن سینٹرز کو رجسٹریشن سے استثنیٰ کی تجویز

چھوٹے اضلاع میں بھی الیکٹرک بسیں چلانے کی تیاری

15اگست تک کھدائی پر مکمل پابندی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس