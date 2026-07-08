تحفظِ دینی مدارس و عوامی حقوق کانفرنس تاریخی اہمیت کی حامل ہوگی، راؤ عبد القیوم
بھیرہ(نامہ نگار )جمعیت علمائے اسلام کے ضلعی امیر راؤ عبد القیوم نے کہا ہے کہ 11 جولائی کو پھول نگر، قصور میں منعقد ہونے والی تحفظِ دینی مدارس و عوامی حقوق کانفرنس تاریخی اہمیت کی حامل ہوگی۔
جس میں ملک بھر سے علماء کرام، کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد شرکت کرے گی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کانفرنس سے جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمٰن سمیت جماعت کی مرکزی و صوبائی قیادت خطاب کرے گی۔ کانفرنس میں دینی مدارس کے تحفظ، عوامی حقوق، ملک کی موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال اور قومی مسائل پر اہم فیصلے اور آئندہ کا لائحہ عمل پیش کیا جائے گا۔راو عبد القیوم نے کہا کہ پنجاب بھر سے جمعیت علمائے اسلام کے کارکنوں کے قافلے پھول نگر پہنچیں گے۔