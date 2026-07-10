صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوی کی مبینہ خودکشی کی اطلاع جھوٹی نکلی، شوہر کے خلاف مقدمہ

  • سرگودھا
بیوی کی مبینہ خودکشی کی اطلاع جھوٹی نکلی، شوہر کے خلاف مقدمہ

کندیاں(نمائندہ دنیا) بیوی کی مبینہ خودکشی کی اطلاع جھوٹی نکلی، شوہر کے خلاف مقدمہ درجتھانہ ہرنولی کی حدود میں ایک شخص نے پولیس ہیلپ لائن 15 پر کال کر کے اطلاع دی کہ۔۔۔

 اس کی بیوی خودکشی کر رہی ہے اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی، تاہم ابتدائی جانچ کے مطابق اطلاع بے بنیاد اور جھوٹی ثابت ہوئی پولیس نے سرکاری وسائل اور ایمرجنسی سروس کا غلط استعمال کرنے کے الزام میں متعلقہ شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری ایمرجنسی ہیلپ لائن کا ذمہ داری سے استعمال کریں کیونکہ جھوٹی اطلاعات کی وجہ سے حقیقی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پاک چین سٹرٹیجک شراکت داری کو مزید مستحکم کیاجارہا:ڈاکٹر عمر

جشن آزادی‘اولیابارے آگاہی سیمینارزکرائینگے‘اہلسنت تنظیمات

1ماہ 64:ڈی پورٹ افراد کوقید‘ 10لاکھ 48ہزار جرمانہ

گستاخا نہ خاکے نشر کرنے پر سخت کارروائی کی جائے :پیر اجمل رضا

ڈیموکریٹ گروپ کا گجرات چیمبر آف کامرس کا دورہ

غرض سے پاک خدمت ہی انسانیت کی معراج :بلال فاروق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ