بکھر بار میں نکاسی آب کا باقاعدہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے بارشی پانی قریبی جوہڑوں میں جمع
شاہ پور( نمائندہ دنیا)قریب گاون بکھر بار میں نکاسی آب کا باقاعدہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے بارشی پانی قریبی جوہڑوں میں جمع ہوجاتا۔
جسکی وجہ سے افزئش مچھر ھونا شروع ھونا شروع ھوجاتا ھے جس سے مقامی لوگوں میں مختلف بیماریوں میں اضافہ کا خدشہ بڑھ جاتا ھے مقامی افراد نے اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور اور ڈپٹی کمشنر سرگودھا کی توجہ اس اھم مسئلہ کی جانب مبزول کرائی اور تحریری درخواستیں بھی دیں ۔ ڈپٹی کمشنر نے فوری ایکشن لیتے ھوئے ستھرا پنجاب کی ٹیم اور سکر مشین بکھر بار کے تالابوں سے گندہ پانی کے خاتمہ کا حکم دیا ۔ ستھرا پنجاب نے اپنا کام شروع کردیا۔