صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیسکو شاہ پور نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کردیا

  • سرگودھا
فیسکو شاہ پور نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کردیا

شاہ پور ( نمائندہ دنیا )جیسے جیسے روز بروز گرمی اور حبس میں اضافہ ھوتا جارھا ھے فیسکو شاہ پور نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کردیا ھے جو بلا جواز ھے ۔

شہریوں کا کہنا ھے بجلی کی بندش سے گھریلو خؤاتین اور بچوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رھا ھے ۔ رات کو بار بار بجلی کی بندش سے شہری اپنی نیند بھی پوری نہیں کر پارھے شہریوں نے فیسکو شاہ پور سے مطالبہ کیا ھے کہ گرمی رات دن شدید ھے اس میں بجلی کی بندش ایک ظالمانہ قدم ھے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو فل فور ختم کر کے بلا تعطل بجلی فراھم کی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ