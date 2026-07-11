صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ:سابق رکن ضلع کونسل راجہ مجاہد علی خان بکھر کی خوش دامن انتقال کر گئیں

  • سرگودھا
بھیرہ:سابق رکن ضلع کونسل راجہ مجاہد علی خان بکھر کی خوش دامن انتقال کر گئیں

بھیرہ (نامہ نگار)سابق رکن ضلع کونسل سرگودھا راجہ مجاہد علی خان بکھر کی خوش دامن اور لیاقت علی گوندل کی والدہ انتقال کر گئیں۔

مرحومہ کی نماز جنازہ گنج منڈی بھیرہ میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی، کاروباری اور عوامی حلقوں سمیت وکلاء، صحافیوں اور تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔نماز جنازہ کے بعد مرحومہ کو ان کے آبائی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔شرکا نے مرحومہ کے درجات کی بلندی، مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ڈیزائن تبدیلی، بابو صابو واٹر ٹریٹمنٹ منصوبے میں تاخیر کا خدشہ

مصنوعی قلت، ایل پی جی کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ

ڈھکن چوری ، پلاسٹک ری کمپوزٹ مین ہول کورز لگانے کافیصلہ

10کروڑ کے غبن کیس میں ملزموں کی عبوری ضمانت میں توسیع

گرمی کی شدت سے بچاؤ کیلئے کپاس کی فصل کیلئے ایڈوائزری جاری

سفری سہولیات ،الیکٹرک ٹیکسی سکیم میں توسیع کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن