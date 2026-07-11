متحدہ امن کونسل کا امن و ہم آہنگی برقرار رکھنے کا اعادہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)متحدہ امن کونسل کا اجلاس مرکزی چیئرمین حافظ وقاص قاسمی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔
جس میں شرکاء نے بھائی چارے ، مذہبی رواداری اور بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔اجلاس میں ملک ضیاء الحق، محمد ندیم، اسد عباس اسد، شیخ نعیم طاہر، وقاص رؤف، شفقت اقبال، میاں رضا، حسن عسکری، عون مرتضیٰ کرمانی، شمشاد حسین بخاری، حسن امین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک اور شہر کا امن و سلامتی ان کے لیے انتہائی اہم ہے ، اس لیے وہ 25 محرم الحرام کے جلوس میں امن کارواں کے ساتھ شریک ہو کر مکمل یکجہتی کا اظہار کریں گے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں گے ۔اجلاس کے شرکاء نے محرم الحرام کے جلوسوں کے دوران کیے گئے انتظامات پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، ڈویژنل، ضلعی اور تحصیل انتظامیہ کو خراجِ تحسین پیش کیا۔اجلاس کے اختتام پر ملک کی بقا، سلامتی، استحکام، بھائی چارے اور قومی ہم آہنگی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔