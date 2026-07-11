صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متحدہ امن کونسل کا امن و ہم آہنگی برقرار رکھنے کا اعادہ

  • سرگودھا
متحدہ امن کونسل کا امن و ہم آہنگی برقرار رکھنے کا اعادہ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)متحدہ امن کونسل کا اجلاس مرکزی چیئرمین حافظ وقاص قاسمی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔

 جس میں شرکاء نے بھائی چارے ، مذہبی رواداری اور بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔اجلاس میں ملک ضیاء الحق، محمد ندیم، اسد عباس اسد، شیخ نعیم طاہر، وقاص رؤف، شفقت اقبال، میاں رضا، حسن عسکری، عون مرتضیٰ کرمانی، شمشاد حسین بخاری، حسن امین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک اور شہر کا امن و سلامتی ان کے لیے انتہائی اہم ہے ، اس لیے وہ 25 محرم الحرام کے جلوس میں امن کارواں کے ساتھ شریک ہو کر مکمل یکجہتی کا اظہار کریں گے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں گے ۔اجلاس کے شرکاء نے محرم الحرام کے جلوسوں کے دوران کیے گئے انتظامات پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، ڈویژنل، ضلعی اور تحصیل انتظامیہ کو خراجِ تحسین پیش کیا۔اجلاس کے اختتام پر ملک کی بقا، سلامتی، استحکام، بھائی چارے اور قومی ہم آہنگی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آٹے کی قیمتوں پر تنازع شدید، سرکاری نرخ مسترد

غزہ کوصیہونیوں کے ماتحت کرنیکا منصوبہ شرمناک، تنظیم اسلامی

میٹرک سائنس کے نتائج،کامیابی کا تناسب 80.87 فیصد

لاپتا تاجر کی بازیابی سے متعلق درخواست پرفریقین کو نوٹس

فراڈ نیٹ ورک سے مبینہ تعلق پر خاتون مسافر آف لوڈ

مطلوب بھتہ خور گرفتار،اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن