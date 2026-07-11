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ن لیگ اور پیپلزپارٹی کی اقتدار کیلئے محبت کی پینگیں قو م کے سامنے :ندیم اکرم

  • سرگودھا
ن لیگ اور پیپلزپارٹی کی اقتدار کیلئے محبت کی پینگیں قو م کے سامنے :ندیم اکرم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ ن لیگ اور پیپلزپارٹی کی اقتدار کے لیے محبت کی پینگیں قو م کے سامنے ہیں۔

 دونوں جماعتیں اقتدار کے لیے اکھٹی ہوتی ہیں لیکن عوا م کے لیے ا ن جماعتوں نے کبھی بھی کچھ نہ کیا آ ج ملک میں ہو ش ر و با مہنگا ئی ریکارڈ غر بت بے رو ز گا ر ی کی ذمہ دا ر ن لیگ اور پیپلزپارٹی ہیں صرف پاکستا ن تحریک انصا ف عوامی خوشحالی اور ملکی ترقی و خوشحالی کا مضبوط ایجنڈا ر کھتی ہے ۔حقیقت یہ ہے کہ مہنگا ئی اور بے ر وزگا ر ی کی و جہ مفلو ک ا لحا ل افرا د خود کشیاں کر رہے ہیں غر یب آ د می کیلئے نظا م ز ند گی چلانا ناممکن ہو چکا ہے ۔

 

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