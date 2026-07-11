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پولیس وردی میں ملبوس افراد پر نوجوان کے مبینہ اغوا کا مقدمہ

  • سرگودھا
پولیس وردی میں ملبوس افراد پر نوجوان کے مبینہ اغوا کا مقدمہ

پولیس وردی میں ملبوس افراد پر نوجوان کے مبینہ اغوا کا مقدمہ وردیوں میں ملبوس افراد دیوار پھلانگ کر نور محمد کے گھر میں داخل ہوئے

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں پولیس وردی میں ملبوس افراد پر ایک 22 سالہ نوجوان کو مبینہ طور پر اغوا کرنے کے الزام میں عدالت کے حکم پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔پولیس کے مطابق چھنی تاجہ ریحان کے رہائشی نور محمد نے درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ نصف شب کے قریب آٹھ نامعلوم افراد، جن میں چار پنجاب پولیس کی وردی میں ملبوس تھے ، دیوار پھلانگ کر اس کے گھر میں داخل ہوئے ۔ درخواست کے مطابق ملزمان نے اسلحے کے زور پر اس کے 22 سالہ بیٹے امجد علی عرف خان کو زبردستی ایک نامعلوم گاڑی میں بٹھایا اور کانڈیوال روڈ کی جانب لے گئے ۔مدعی کے مطابق واقعے کے بعد نوجوان کی تلاش کی گئی اور اس کی بازیابی کے لیے عدالت سے دفعہ 491 کے تحت وارنٹ بھی حاصل کیے گئے ، تاہم تاحال اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔پولیس نے عدالت کے حکم پر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے نوجوان کی بازیابی اور واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش شروع کر دی ہے ۔ مقدمے میں عائد کیے گئے الزامات کی حقیقت کا تعین تحقیقات اور دستیاب شواہد کی روشنی میں کیا جائے گا۔

 

 

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