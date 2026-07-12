صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منیب سلطان چیمہ کا پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنیکا مطالبہ

  • سرگودھا
منیب سلطان چیمہ کا پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنیکا مطالبہ

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)سابق صوبائی وزیر برائے ٹرانسپورٹ منیب سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ حکومت کا دوہرا معیار عوام کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے ۔

انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی اضافے پر حکومت فوری طور پر ملک میں قیمتیں بڑھا دیتی ہے ، لیکن جب عالمی سطح پر قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کا ریلیف عوام تک منتقل نہیں کیا جاتا۔منیب سلطان چیمہ کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام پہلے ہی شدید معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کا فائدہ بلا تاخیر عوام تک پہنچایا جائے ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا نظام شفاف بنایا جائے اور فیصلوں میں ہر صورت عوامی مفاد کو ترجیح دی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات :لاری اڈا اور مارکیٹوں میں دکانوں کے کرائے کی ری اسسمنٹ کمیٹی کااجلاس

تتلے عالی :غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ

کھلے مین ہولز پر ڈھکن ‘نالوں پر سلیبوں کی تنصیب کی ہدایت

عالمی یومِ آبادی کے موقع پر چیمبر آف کامرس میں سیمینار

چیئر پرسن تعلیمی بورڈ کا جوابی کا پیوں کی مارکنگ کیلئے قائم مراکز کا دورہ

پنڈی بھٹیاں:تحصیل ہسپتال میں جعلی میڈیکل لیگلز کی لوٹ سیل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایرانی کشتی اور جذبات کا سمندر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اک آگ کا دریا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ملتانی رونا لیلیٰ‘سندھی بھٹو اور ہندوستانی سکھ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سکیورٹی ڈاکٹرائن میں سٹریٹجک تبدیلی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹک ٹک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
’’انڈو پیسفک‘‘ کا خاتمہ اور بھارت کی عالمی تنہائی
محمد عبداللہ حمید گل