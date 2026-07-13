صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رقم کے تقاضا پر مبینہ تشدد، 10اافراد کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
رقم کے تقاضا پر مبینہ تشدد، 10اافراد کیخلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ادھار سامان لینے والے سے رقم کا تقاضا مہنگا پڑ گیا، دکاندار پر مبینہ تشدد، 5 نامزد اور 5 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 پولیس کے مطابق 93 شمالی میں ربنواز اکثر اوقات فضل حسین کے کریانہ سٹور سے ادھار سامان لے جاتا تھا جس کے عوض رقم مطالبہ کیا تو موصوف نے ساتھیوں کے ہمراہ پہلے فضل حسین کے گھر جا کر مبینہ طور پر تشدد کیا، جبکہ اگلے روز مسجد جاتے ہوئے راستے میں گھات لگا کر دوبارہ حملہ کر دیااورملزمان نے گالم گلوچ کرتے ہوئے ڈنڈوں، موٹر سائیکل کی چین، ہنٹروں اور پستول کے بٹ سے تشدد کیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ شور سن کر اہل علاقہ موقع پر پہنچے تو ملزمان فرار ہو گئے پولیس نے ربنواز، محمد ناصر، عدنان، محمد اعجاز، محمد صغیر اور پانچ نامعلوم افراد کے خلاف اقدام قتل، تشدد، دھمکیوں اور دیگر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر کا بارش کے بعد نکاسی آب کا جائزہ، شہر کو دورہ

سی سی ٹی وی نگرانی مزید موثر بنانے کے اقدامات

ڈی سی چنیوٹ کی اوپن ڈور پالیسی، مسائل حل کے احکامات

فیصل آباد میں سائیکل ریلی ، محمد فیضان نے پہلی پوزیشن لی

امراض دل جدید فارماکولوجی تحقیق کے موضوع پر سیمینار

کھیلوں کے فروغ کیلئے وسائل بروئے کار لارہے :سپورٹس آفیسر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر