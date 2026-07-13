عوا م کا نا حق خون بہانے وا لوں کو ہما رے ا دا ر ے نشا ن عبرت بنادیں گے مرزافضل ا لرحمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لرحمن نے کہا ہے کہ۔۔۔
بھار ت کی طرف سے دہشت گر د گروہوں کے ذریعے پا کستان کو عد م استحکا م کا شکار کرنے اور دہشت گر د ی کو بڑھا وا دینے کی مذ مو م کا ر وا ئیاں نا کا م ہو ں گی پاکستا نی عوا م کا نا حق خون بہانے وا لوں کو ہما رے ا دا ر ے نشا ن عبرت بنادیں گے حکو مت نے عسکری ادا روں اور سیکورٹی فورسز کو دہشت گر دوں کے مکمل خاتمہ کیلئے فر ی ہینڈ د یا ہواہے آ پر یشن غضب للحق کامیابی سے جا ر ی ہے جس کے بعد یہ با ت پو رے وثو ق سے کہی جا سکتی ہے کہ دہشت گر د ی کا خاتمہ ز یا د ہ دور نہیں ہے