صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم بنا کر شہریوں سے مبینہ فراڈ، مقدمہ درج

  • سرگودھا
غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم بنا کر شہریوں سے مبینہ فراڈ، مقدمہ درج

غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم بنا کر شہریوں سے مبینہ فراڈ، مقدمہ درج بلڈنگ انسپکٹر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم بنا کر شہریوں سے مبینہ فراڈ، 4 نامزد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا،پولیس کے مطابق ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کی درخواست پر تھانہ جھال چکیاں میں نجی مارکیٹنگ اینڈ بلڈر اینڈ ڈویلپر کے مالکان نے سرگودھا بائی پاس جھال چکیاں چوک پر دفتر قائم کر کے چک نمبر 70 شمالی میں مبینہ طور پر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم شروع کر رکھی ہے ،الزام ہے کہ ملزمان نے پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز 2022 کے تحت نقشہ اور دیگر قانونی منظوری حاصل کیے بغیر پلاٹوں کی خرید و فروخت اور ترقیاتی کام شروع کر رکھے تھے ، جس کے باعث شہریوں سے مبینہ فراڈ کی متعدد شکایات موصول ہوئیں،ڈسٹرکٹ کونسل کے بلڈنگ انسپکٹر کی مدعیت میں ملک محمد عثمان، ملک ہمایوں رضا، ملک محسن کھوکھر، ملک آصف ربانی اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ملاکنڈ میں ٹیکس کے نفاذ کا فیصلہ واپس لیا جائے ، گورنر پختونخوا

آزاد کشمیر الیکشن، آئی پی پی نے سٹر ٹیجک روڈ میپ تیار کرلیا

صوبائی وزیر تعمیرات کا آرایم روڈ منصوبہ کا دورہ ،کام تیز کرنیکی ہدایت

او آئی سی وزارتی کانفرنس خواتین اہم سنگ میل ہوگی ،سیدال خان

مون سون،آئیسکو کی صارفین سے احتیاطی تدابیر اپنا

امن و امان،شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ،آئی جی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر