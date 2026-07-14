صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناجائز اسلحہ اور 150لیٹر شراب برآمد

  • سرگودھا
ناجائز اسلحہ اور 150لیٹر شراب برآمد

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)بھاگٹانوالہ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، ناجائز اسلحہ اور 150 لیٹر شراب برآمد۔

تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کرتے ہوئے مختلف آپریشنز کے دوران چار ملزمان سے ناجائز اسلحہ اور ایک ملزم سے 150 لیٹر دیسی شراب برآمد کر لی۔پولیس کے مطابق دورانِ انٹیروگیشن ملزمان سرفراز احمد، آصف علی، محسن رضا اور وقار یونس کے قبضے سے ناجائز اسلحہ برآمد کیا گیا، جبکہ ایک علیحدہ ریڈ کے دوران ملزم اللہ دتہ کے قبضے سے 150 لیٹر دیسی شراب برآمد ہوئی۔ پولیس نے تمام ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

واسا کومیگا سیوریج منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کرنیکا حکم

لودھراں:گرانفروشوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 1414 معائنے

پولیس نے 7 روز سے گمشدہ کمسن دھونڈ نکالا ، والدین ملا دیا

ہنی ٹریپ کیس، خاتون اور بھائی کو دو، دو سال قید

گھر آنے سے روکنے کا رنج، نوجوان پر فائرنگ، ملزم فرار

منشیات فروش گرفتار 1320 گرام چرس برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس