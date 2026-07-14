دونوں گرفتار ملزمان کیخلاف تھانہ کندیاں میں مقدمات درج کر لئے
کندیاں(نمائندہ دنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع میانوالی کے ضلعی جنرل سیکرٹری حکیم محمد ایوب قریشی اور ضلع بھر کے تمام عہدیداران و کارکنان نے ملک امیر زمان چھبورا (ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، پاکستان مسلم لیگ ن کی اہلیہ۔۔۔۔۔۔
جبکہ ملک مجیب الرحمٰن چھبورا اور ملک ضیاء الرحمٰن چھبورا کی بھابھی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ، ان کی کامل مغفرت فرمائے اور سوگوار خاندان سمیت تمام لواحقین کو صبرِ جمیل عطا فرمائے
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