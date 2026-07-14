صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کا رفاہ یونیورسٹی کا دورہ

  • سرگودھا
پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کا رفاہ یونیورسٹی کا دورہ

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ضلعی آفیسر پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز، تجمل حسین لنگڑیال نے رفاہ یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس کا دورہ کیا۔

ورے کے دوران ڈائریکٹر کیمپس ڈاکٹر محمد خلیل الرحمٰن نے انہیں یونیورسٹی میں بارشی پانی محفوظ کرنے کے لیے قائم کیے گئے ری چارج ویل (کنویں) کا معائنہ کرایا اور اس منصوبے سے متعلق بریفنگ دی۔اس موقع پر پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کی جانب سے یونیورسٹی کو صاف پانی کی فراہمی، پانی کے مؤثر استعمال اور آبی وسائل کے تحفظ کے حوالے سے تکنیکی معاونت فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔حکام کا کہنا تھا کہ ادارہ طلبہ میں صاف پانی کے استعمال اور پانی کے ضیاع کی روک تھام سے متعلق آگاہی اور عملی اقدامات کے فروغ کیلئے رفاہ یونیورسٹی کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک اور بچہ ایچ آئی وی کا شکار، تعداد 81 ہو گئی

کراچی کی ترقی کے لیے تعمیراتی شعبے کا تعاون ناگزیر ، میئر

سندھ سرمایہ کاری کا گیٹ وے بنتا جا رہا ، شرجیل میمن

آٹے نرخ میں کمی حکومتی کارروائیوں کا نتیجہ، چیف سیکریٹری سندھ

ڈاکٹر شاہنواز کیس،نامزد اہلکاروں کی مقدمہ اخراج کی درخواست مسترد

یوٹیوبر کے خلاف مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزام میں مقدمہ کی درخواست

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس