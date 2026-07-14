گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملزم الماریوں کا صفایا کرگئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملزمان الماریوں کا صفایا کرگئے ۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے سلیمانیہ کالونی میں بلال نامی شہری کے گھر کا بیرونی دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا۔ جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم گھر میں داخل ہوئے اور الماریوں سے نقدی، موبائلز اور دیگر سامان چوری کرکے لے گئے ۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
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