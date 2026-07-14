ن لیگ اور پیپلزپارٹی ایک ہی سکے کے دو رخ ،ندیم اکرم چیمہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا کہ مسلم لیگ ن اور پیپلزپارٹی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں موجودہ جعلی حکمرا ن پی ٹی آئی کے ا میدواروں کے مینڈیٹ پر شب خو ن ما ر کر مسلط ہو ئے ہیں انہیں عوا م کی پذ یر ا ئی و حما ئت حاصل نہیں ہے۔
پاکستا ن کی تار یخ کی نا کا م ترین حکو مت کا ا ب ز یا د ہ د یر چلنا ممکن نہیں ہے۔ جعلی کرپٹ نا اہل اور مفاد پر ست بر سر اقتدار حکمران عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے اس لیے ا ن سے چھٹکا را حاصل کرنا نا گز یر ہو گیا ہے ملک میں بڑھتی ہو ئی غر بت بے ر وز گا ر ی مہنگا ئی نے عا م آ د می کی ز ند گی ا جیر ن کر کے ر کھ د ی ہے
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