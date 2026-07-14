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ا ندرون شہر ٹریفک جا م ر ہنا معمو ل بن چکا ،سیدرضی العبا س شا ہ

  • سرگودھا
ا ندرون شہر ٹریفک جا م ر ہنا معمو ل بن چکا ،سیدرضی العبا س شا ہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چیئرمین خد مت انسا نیت جسٹس صا حبزاد ہ سیدرضی العبا س شا ہ نے کہا ہے کہ سرگودہا میں ا ندرون شہر اور مختلف شا ہر اؤ ں پر ٹریفک جا م ر ہنا معمو ل بن چکا ہے۔

 ضرورت ا س امر کی ہے کہ ٹریفک کے بہا ؤ ں کو رواں دواں ر کھنے کیلئے موثر اقدا ما ت کیے جا ئیں متعلقہ حکا م اپنی توا نا ئیاں محض چا لا ن کر نے پر صرف نہ کریں بلکہ ٹریفک کے بہا ؤ کو رواں دواں رکھنے کو یقینی بنائیں ا س وقت ٹریفک جا م ر ہنے سے ایمبو لینس سروس سمیت آ مد ورفت بھی معطل ہو جاتی ہے ٹریفک پو لیس حکا م ا س سلسلہ میں عملی اقدا ما ت ا ٹھا ئیں تا کہ ٹریفک کا بہا ؤ رواں دواں ر ہ سکے۔

 

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