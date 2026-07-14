ہندوستان اپنی نا کا میوں پر ما تم کر تا ر ہے گا، زاہد ججہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لیگی رہنما زاہد ججہ نے کہا ہے کہ پاکستا ن د شمن عنا صر کی سر پر ستی کر نے وا لا ہندوستان اپنی نا کا میوں پر ما تم کر تا ر ہے گا۔
پاکستا ن میں دہشت گر د ی کی سر پر ستی انڈین ایجنسی را ء کر ر ہی ہے لیکن پا کستا ن کی سیکور ٹی فورسز انڈین سرپرستی میں جا ر ی دہشت گر د ی کے خاتمہ کیلئے بھرپور اقدا ما ت کر ر ہی ہے اور دہشت گر د و ں کو جہنم وا صل کیا جا رہا ہے وہ وقت دور نہیں جب پا کستا ن سے د ہشت گر د ی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گا پور ی قو م کو اپنی سیکورٹی فورسز کی قر با نیوں پر فخر ہے ۔
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