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حکو مت پا کستا نی پیداوار ی لا گت کو کم کر نے کیلئے اقدا ما ت اٹھا ئے،جو اد م و ڑائچ

  • سرگودھا
حکو مت پا کستا نی پیداوار ی لا گت کو کم کر نے کیلئے اقدا ما ت اٹھا ئے،جو اد م و ڑائچ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو اد خر م و ڑائچ نے کہا ہے کہ۔۔۔

حکو مت پاکستا ن کی معیشت کو مستحکم بنا نے اور بیر و ن ملک پاکستا ن کی مصنوعات کی کھپت کو یقینی بنا نے کیلئے اقداما ت ا ٹھا ئے پاکستانی سفارتخانوں کو پاپند کیا جا ئے کہ وہ غیر ملکی منڈیوں میں پا کستانی مصنو عات کی کھپت کو یقینی بنا نے کے سلسلہ میں اپنا کر د ار ادا کریں اس کے ساتھ ساتھ حکو مت ملک میں پا کستا نی مصنوعات کی پیداوار ی لا گت کو بھی کم کر نے کیلئے مو ثر اقدا ما ت اٹھا ئے ۔

 

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