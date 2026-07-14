صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش پر مزدور پر مبینہ تشددسوٹوں کے وارکر کے زخمی کر دیا

  • سرگودھا
سابقہ رنجش پر مزدور پر مبینہ تشددسوٹوں کے وارکر کے زخمی کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابقہ رنجش پر مزدور پر مبینہ تشدد، لوہے کے راڈ اور سوٹوں کے وارکر کے زخمی کر دیا۔

نواز کو گھر واپس جاتے ہوئے موضع ڈھکواں کے قریب مبینہ طور پر فلک شیر، محسن، عباس اور غضنفر سمیت دیگر افراد نے سابقہ رنجش پر اسے روک لیا اور گالم گلوچ کے بعد مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایامتاثرہ شخص کے مطابق ملزمان نے لوہے کے راڈ اور سوٹوں سے حملہ کیا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ شور سن کر موقع پر پہنچنے والے افراد نے مداخلت کر کے معاملہ ختم کروایا،پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نئے ڈی سی ریٹ اجرا میں تاخیر،عبوری پالیسی پر غور

بھاٹی چوک انڈر پاس ، داتا دربار توسیعی منصوبے کاجائزہ

پرویز اشرف کی زیر صدارت انفارمیشن بیورو کا اجلاس

دو پی ٹی آئی رہنماساتھیوں سمیت ن لیگ میں شامل

مون سون پر کھدائی کے مقامات محفوظ بنانے کی ہدیات

ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ،لاہور چیمبر کا الیکشن شیڈول منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس