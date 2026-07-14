صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زائد وزن اٹھانے والے مزدا ٹرک کو تحویل میں لے کر ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
زائد وزن اٹھانے والے مزدا ٹرک کو تحویل میں لے کر ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موٹر وے پولیس نے مقررہ حد سے زائد وزن اٹھانے والے مزدا ٹرک کو تحویل میں لے کر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔

 سیال موڑ انٹرچینج کے قریب دوران پٹرولنگ ایک لوڈر مزدا ٹرک کو روک کر ایف ڈبلیو او ویٹ اسٹیشن پر وزن کیا گیا، جہاں ٹرک کا مجموعی وزن 13 ہزار 500 کلوگرام پایا گیا، جبکہ رجسٹریشن کے مطابق منظور شدہ وزن 6 ہزار 90 کلوگرام تھا۔ اس طرح گاڑی میں تقریباً 7 ہزار 400 کلوگرام اضافی وزن موجود تھاپولیس کا کہنا ہے کہ زائد الوزن گاڑی چلانے سے قومی شاہراہ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں ڈرائیور محمد عمر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان کے سماجی تحفظ کے نظام کیلئے تعاون کرینگے ،اے ڈی بی

ایس اینڈ پی گلوبل اور ٹائی اسلام آباد کاپراجیکٹ ایلیویٹ کا آغاز

ایم ڈبلیوایل کے سیکرٹری عبدالکریم العیسیٰ کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری عطا

پولیو کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جائیں ،ڈی سی راولپنڈی

سگ گزیدگی سے بچاؤ، ایڈوائزری گروپ تشکیل دینے کی ہدایت

پاکستان اور بلغاریہ کے درمیان تعلقات مزید وسعت اختیار کرینگے ،گیلانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس