صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کو گھر میں گھس کر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا

  • سرگودھا
خاتون کو گھر میں گھس کر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا

خاتون کو گھر میں گھس کر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا شائستہ اپنے گھر میں مو جو د تھا ،ملز موں نے دھاوا بول دیا ، مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون کو گھر میں گھس کر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ نشاط آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے شائستہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے گھر پر موجود تھی کہ اس دوران ملز موں نے گھر پر دھاوا بول دیا اور اسے قابو کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ دی گئیں۔ بعد ازاں ملز م گھر سے سی سی ٹی وی ڈیوائس، ایل ایل ڈی اور دیگر سامان چوری کرکے لے گئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان کے سماجی تحفظ کے نظام کیلئے تعاون کرینگے ،اے ڈی بی

ایس اینڈ پی گلوبل اور ٹائی اسلام آباد کاپراجیکٹ ایلیویٹ کا آغاز

ایم ڈبلیوایل کے سیکرٹری عبدالکریم العیسیٰ کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری عطا

پولیو کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جائیں ،ڈی سی راولپنڈی

سگ گزیدگی سے بچاؤ، ایڈوائزری گروپ تشکیل دینے کی ہدایت

پاکستان اور بلغاریہ کے درمیان تعلقات مزید وسعت اختیار کرینگے ،گیلانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس