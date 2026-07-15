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بڑھتی مہنگا ئی بیر وزگا ر ی حکو متی کا ر کر د گی پر سوالیہ نشان :رائے منیر کھرل

  • سرگودھا
بڑھتی مہنگا ئی بیر وزگا ر ی حکو متی کا ر کر د گی پر سوالیہ نشان :رائے منیر کھرل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری مرکزی مسلم لیگ رائے منیر کھرل نے کہا ہے۔

کہ بڑھتی ہو ئی مہنگا ئی بے ر وزگا ر ی لا قا نو نیت حکو متی کا ر کر د گی پر سوالیہ نشان ہے موجو د ہ حکو مت نے انتخا بی وعدوں سے مکمل طور پر انحراف کر تے ہو ئے آ ئی ا یم ا یف کے ا یجنڈے کو اپنی ترجیحا ت میں سرفہرست ر کھا ہے لمحہ فکریہ ہے کہ مت جمہور ی اقدار سے قطعی طور پر لا تعلق ہے وفاقی حکو مت اپنی خا میوں اور نا کا میوں کا بو جھ عوا م پر ڈال کر ا ن کی ز ند گیوں کو ا جیر ن کر چکی ہے ملک بھر میں بجلی کی لو ڈشیڈنگ اور کم وو لٹیج کا عذا ب ہر طبقہ بھگت ر ہا ہے حا لا نکہ سو لر سسٹم کے ذریعے ہونے وا لی بجلی کی پیداوار بھی توانا ئی بحرا ن کو حل نہیں کر سکی۔

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