صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

30 لاکھ کی ڈکیتی کا ڈراپ سین، جھوٹی کال کرنیوالا پھنس گیا

  • سرگودھا
30 لاکھ کی ڈکیتی کا ڈراپ سین، جھوٹی کال کرنیوالا پھنس گیا

شہباز نے مخالفین کو پھنسانے کیلئے ڈکیتی کاڈرامہ رچایا،مقدمہ درج ،کارروائی شروع

سرگودھا، بھاگٹانوالہ (سٹاف رپورٹر، نمائندہ دنیا )سرگودھا میں 30 لاکھ کی ڈکیتی کا ڈراپ سین، پولیس پہنچی تو کہانی ہی بدل گئی، مخالفین کو پھنسانے کیلئے جھوٹی کال کرنے والا خود مقدمے میں پھنس گیا،پولیس کے مطابق پکار 15 پر شہباز نامی شخص نے اطلاع دی کہ 9 مسلح ڈاکو اس سے لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور مدعی سے تفصیلات معلوم کیں، تاہم وہ اپنے بیان کی تصدیق میں کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا،مزید چھان بین کے دوران مبینہ ڈکیتی کے کوئی شواہد نہ ملے ۔ پوچھ گچھ پر شہباز نے اعتراف کیا کہ اس کی کچھ افراد سے لڑائی ہوئی تھی اور وہ اسی تنازع کو ڈکیتی کا رنگ دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر جھوٹی اطلاع دی،پولیس نے ملزم کی بیٹھک سے ایک بیگ برآمد کیا، جس میں 30 لاکھ 50 ہزار روپے نقد موجود تھے جبکہ اس کا موبائل فون بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ بعد ازاں تھانہ کڑانہ پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کھلے نالے شہریوں کیلئے موت کا جال، 8 سالہ بچے کی ہلاکت کے باوجود حفاظتی اقدامات نہ ہوئے

عارضی ٹرانسفارمر ٹرالیاں شہریوں کیلئے خطرہ

عوامی مسائل میں غفلت برداشت نہیں، کمشنر مسرت جبیں

تحقیقی ثقافت اور جدید تدریسی مہارتوں کا فروغ اہم : ماہرین

سابقہ رنجش ،مخالفین کی میاں بیوی پر مبینہ فائرنگ

ایف آئی اے کی کارروائی، 2 مبینہ انسانی اسمگلر گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر