صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

50 سال پرانے ہوٹل پر مبینہ قبضے کی کوشش، توڑ پھوڑ

  • سرگودھا
50 سال پرانے ہوٹل پر مبینہ قبضے کی کوشش، توڑ پھوڑ

ملزموں نے ریاض کودھکے دیکر ہوٹل سے نکال دیا، مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)50 سال پرانے ہوٹل پر مبینہ قبضے کی کوشش، توڑ پھوڑ ،قبضہ کی کوشش اور سامان اٹھانے کا الزام، 10 نامزد سمیت 3 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا،نواحی علاقے رتوکالا کے اعجاز نے بتایا کہ ہوٹل میرے بھائی ریاض کے سپرد ہے جس پر دس سے زائد افراد نے مبینہ طور پر اسکے بیٹے اور بھائی کو دھکے دے کر باہر نکال دیاملزموں نے ہوٹل کا ڈھانچہ، چولہے اور تندور توڑ دیے ، بجلی کا میٹر اتار لیا اور دیگر سامان ٹرالی میں لوڈ کر کے لے گئے ۔ خواتین نے مزاحمت کی تو انہیں بھی دھکے دیئے گئے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں،ملزم فرار ہو گئے مذکورہ شخص کا کہنا ہے کہ ہوٹل پر ان کا گزشتہ 50 برس سے قبضہ ہے اور اس جگہ سے متعلق عدالت کا اسٹے آرڈر بھی موجود ہے ، تاہم اس کے باوجود مبینہ طور پر ناجائز قبضے کی کوشش کی گئی،پولیس نے ناصر، رحمت خان، دوست محمد، سیف اﷲ، لیاقت، پاشا، شاہد، ظفر اقبال، اظہر، خالد اور تین نامعلوم افراد کیخلاف مقدمہ درج کرکے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد : خراب ٹرانسفارمرز کے متبادل نہ ہونے سے کئی علاقے بجلی سے محروم

سیالکوٹ :اشیا خوروش نو ش کی نئی قیمتوں کا تعین کر دیا گیا

انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس مشتاق اعوان کا دورہ سیالکوٹ ایئر پورٹ

ڈی پی او سیالکوٹ کی کھلی کچہری شکایات کے ازالے کے احکامات

سیالکوٹ ونواح میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، شہریوں کو مشکلات

گھوئینکی تاسہجو کا لا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار،کھلا مین ہول

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر